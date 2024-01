India-Pakistan: scambiati elenchi installazioni nucleari e detenuti civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Pakistan si sono scambiati gli elenchi delle proprie installazioni nucleari e dei detenuti civili dell’altro Paese. Il periodico scambio è avvenuto ieri attraverso i canali diplomatici, come riferiscono i ministeri degli Esteri di Nuova Delhi e Islamabad. Lo scambio delle liste delle installazioni nucleari, infatti, è previsto ogni primo gennaio in base all’Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations, accordo del 1988, entrato in vigore nel 1991, che vieta gli attacchi contro i rispettivi siti atomici. Quello delle liste dei detenuti, invece, è regolato da un accordo del 2008 e avviene due volte all’anno, il primo gennaio e il primo luglio. In particolare, sono stati resi noti alla controparte i nomi dei pescatori arrestati per aver oltrepassato le acque territoriali, categoria distinta rispetto agli altri civili. Nell’elenco dell’India figurano 337 detenuti civili e 81 pescatori pachistani. In quello del Pakistan 47 civili e 184 pescatori indiani. Il governo indiano, inoltre, secondo la nota di Nuova Delhi, ha chiesto a Islamabad di accelerare il rilascio e il rimpatrio di 184 pescatori che hanno scontato la pena, di garantire l’accesso consolare a 12 detenuti di presunta nazionalità indiana in custodia e di dare conferma della nazionalità di 65 presunti cittadini pachistani. (segue) (Inn)