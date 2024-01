Capodanno: Ama, a Roma raccolte circa 20 tonnellate di rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state complessivamente circa 20 le tonnellate di rifiuti raccolte da Ama nelle piazze e nelle strade della Capitale interessate dalle manifestazioni organizzate per festeggiare l’arrivo del 2024. Al Circo Massimo, in particolare, Ama ha messo in campo una speciale task-force composta da 150 operatori e 100 mezzi, tra cui bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici, furgoncini per il trasbordo dei rifiuti. Già a partire dalle 3 di notte, gli operatori sono entrati in azione per ripulire l’area dove si è tenuto il concerto "Roma 2024-You are here", e di tutte le strade e le piazze interessate dai festeggiamenti in città. Lo comunica Ama in una nota. "Oltre a rivolgere un sincero augurio di buon anno a tutte le romane e i romani desidero ringraziare i nostri colleghi che, anche in questa occasione, hanno lavorato duramente per assicurare il decoro in tutta la città - spiega il presidente di Ama Daniele Pace -. In particolare nella zona del Circo Massimo il personale operativo è entrato in azione non appena iniziato il deflusso post evento in modo da consentire, già dalle primissime ore di questa mattina, la riapertura alla viabilità di tutte le strade limitrofe". (segue) (Com)