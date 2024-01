Capodanno: Ama, a Roma raccolte circa 20 tonnellate di rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini e mezzi Ama hanno presidiato anche tutte le altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de’ Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, eccetera. In aggiunta, squadre dedicate hanno effettuato interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici. In diverse aree della città il personale è stato impegnato anche in operazioni di ripristino per cassonetti vandalizzati, rovesciati o utilizzati per far detonare fuochi e petardi. Nell’area del Circo Massimo le operazioni proseguiranno anche oggi con interventi di rifinitura che si concluderanno dopo il completo smontaggio del palco. (Com)