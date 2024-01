Gaza: Tuerk (Unhchr), segni di crimini di guerra e contro l’umanità nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Tuerk, ha dichiarato di osservare “segni” segni di crimini di guerra e crimini contro l’umanità nella guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, con riguardo alle responsabilità palestinesi, il giurista austriaco ha fatto riferimento all'attacco terroristico contro lo Stato ebraico del 7 ottobre, al lancio indiscriminato di missili contro questo Paese e l'azione militare condotta da installazioni civili. Per quanto riguarda lo Stato ebraico, Tuerk ha affermato: “Se si guarda a come ha reagito Israele, ho serie preoccupazioni riguardo al rispetto sia dei diritti umani sia del diritto internazionale umanitario”. Nei bombardamenti israeliani a Gaza, il 70 per cento dei colpiti erano donne e minori e, come evidenziato da Tuerk, “si può presumere che la maggior parte siano civili”. Inoltre, secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, “la punizione collettiva dei palestinesi è un crimine di guerra” e, “naturalmente, i tribunali alla fine devono giudicare chi ha commesso quali crimini”. Per Tuerk, vi sono segnali di possibili crimini contro l'umanità commessi da Israele nella Striscia di Gaza. Al riguardo, il giurista austriaco ha osservato: “Considerati i bombardamenti sproporzionati e molto pesanti combinati con la mancanza di un'assistenza umanitaria efficace, vi sono gravi preoccupazioni che devono essere esaminate ulteriormente”. (Geb)