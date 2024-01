Cultura: oltre 55 mila presenze per Roma Capodarte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 55 mila le persone, romani ma non solo, che hanno scelto Roma Capodarte 2024 per salutare l’arrivo del nuovo anno. Si è chiusa infatti con un bilancio più che positivo la terza edizione della rassegna di eventi culturali organizzata da Roma Capitale che anche quest’anno ha animato la città il primo gennaio con un fitto programma di appuntamenti completamente gratuiti diffusi su tutto il territorio cittadino. E' quanto si legge in una nota. Un ricco calendario di iniziative, con oltre 80 eventi culturali tra concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività per grandi e bambini. Una festa lunga un giorno che ha coinvolto circa 50 gli spazi in tutti i Municipi della città, tra cui i musei civici e le aree archeologiche della sovrintendenza capitolina ai Beni culturali oltre agli altri spazi espositivi di Roma Capitale, alle biblioteche comunali, i teatri, i cinema. E poi ancora piazze, vie, chiese e diversi luoghi della cultura eccezionalmente gratuiti e aperti al pubblico. (segue) (Com)