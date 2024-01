Cultura: oltre 55 mila presenze per Roma Capodarte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’occasione il pubblico ha potuto visitare gratuitamente tutte le mostre in corso e prendere parte a esclusive visite guidate. Questa edizione di Capodarte, ha rappresentato un’opportunità unica non solo per scoprire le splendide collezioni e le mostre ospitate nei musei della città, ma anche per ascoltare importanti personalità del mondo accademico, dell’arte e della cultura. In particolare, grande attenzione è stata riservata alla filosofia, tra i fili conduttori dell’edizione 2024, con sette incontri filosofici condotti da altrettanti importanti studiosi, in vista del Congresso internazionale di filosofia che si terrà a Roma nell’agosto di quest’anno. La festa è continuata nelle piazze e nelle strade della città, con concerti all’aperto e itineranti. La musica, infatti, è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione, con spettacoli ed esibizioni che hanno animato non solo i teatri e le sale concerto della Capitale, ma anche luoghi iconici, come piazza di Spagna, piazza del Popolo, Villa Borghese e le strade del Tridente, e Piazza del Campidoglio. Un crescendo musicale che dal centro della città ha raggiunto tutti i Municipi di Roma Capitale grazie ai 15 concerti di formazioni corali e gruppi strumentali all’interno di altrettante chiese della città, una per ogni Municipio. (segue) (Com)