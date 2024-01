Cultura: oltre 55 mila presenze per Roma Capodarte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questa volta Roma ha salutato l’inizio del nuovo anno insieme alle tantissime iniziative di Capodarte - spiega l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor -, il programma interamente gratuito di Roma Capitale che ha dato vita complessivamente a oltre 80 eventi culturali sparsi in tutta la città, offrendo a romani e turisti concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività per grandi e piccoli. Ad aprire le porte in questo inizio 2024 sono stati i musei civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, ma non solo, anche biblioteche comunali, teatri, cinema e i molti altri luoghi della cultura. E poi ancora piazze, vie, chiese che sono state il palcoscenico di una festa diffusa. Una bella festa di cultura, riflessione, emozioni e svago che siamo contenti di aver condiviso con così tante persone". (segue) (Com)