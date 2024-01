Regno Unito: "The Telegraph", nel 2023 record di decessi causa scioperi settore sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il Regno Unito ha registrato un numero record di decessi a causa dei ripetuti scioperi dei membri del Servizio sanitario nazionale (Nhs) e della continua presenza della pandemia di Covid-19. Come mostra l'analisi condotta dal quotidiano "The Telegraph", l'anno scorso sono state registrati quasi 53 mila decessi in eccesso: si tratta della cifra più elevata registrata in un anno non contrassegnato dalla pandemia dalla Seconda guerra mondiale. Nel 2023 i medici hanno scioperato per un totale di 38 giorni e gli esperti temono che tali interruzioni abbiano contribuito all'elevato numero di morti in eccesso. Il professor Carl Heneghan, direttore del Centro per la medicina dell'Università di Oxford, ha detto al "The Telegraph" che i pazienti sono stati "abbandonati e lasciati a prendersi cura di sé stessi" mentre i negoziati fra i medici e il governo sono rimasti "in una situazione di stallo". Gli esperti hanno inoltre affermato che l'impatto della pandemia di Covid, delle relative chiusure, e delle conseguenti lunghe liste d'attesa hanno contribuito al record di decessi. (Rel)