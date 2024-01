Gaza: Israele, operazione interforze colpisce obiettivi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali, in collaborazione con l'Aeronautica e le forze di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf), hanno eliminato numerosi terroristi e distrutto esplosivi che rappresentavano una minaccia per i militari nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono su X (ex Twitter) le Idf. A sud di Gaza City, la 179esima Brigata corazzata dei riservisti ha avvistato tre membri del movimento palestinese Hamas entrare in un edificio noto per essere utilizzato dal gruppo terroristico. Un caccia dell'Aeronautica ha colpito l'edificio, uccidendo gli agenti all'interno. Successivamente, si sono verificate diverse esplosioni, indicando che l'edificio era utilizzato come deposito di armi, precisano le Idf. Nel centro di Gaza, la Brigata 646 di paracadutisti riservisti ha trovato un laboratorio di armi di Hamas e lanciarazzi a lungo raggio. Nella zona di Al Bureij, le truppe della Brigata Golani hanno localizzato una serie di razzi nascosti vicino a una scuola dell'Unrwa, hanno aggiunto le Idf. Inoltre, nel sud di Gaza, a Khan Younis, la Brigata dei paracadutisti ha attaccato diversi siti di Hamas e fatto irruzione negli appartamenti dove il gruppo nascondeva armi. Nel nord di Gaza, le operazioni delle Idf proseguono con minore intensità, parallelamente al ritiro di alcuni reggimenti nel quadro di un riassetto dell’operazione militare, lanciata dopo l’attacco a Israele di Hamas il 7 ottobre 2023.(Res)