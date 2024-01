Regno Unito: economisti a "The Times", Banca d'Inghilterra taglierà tassi interesse nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra è pronta a tagliare i tassi di interesse almeno due volte nel 2024. È quanto hanno detto gli economisti intervistati dal quotidiano "The Times". Il 45 per cento degli economisti intervistati prevede che la Banca centrale abbasserà i tassi tre o più volte nel 2024, anche se la previsione più comune è di due tagli. Inoltre, più di otto economisti su dieci hanno affermato che l'economia britannica si espanderà tra lo zero e l'1 per cento quest'anno. (Rel)