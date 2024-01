Napoli: aggredisce la ex davanti ai figli piccoli, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrato in casa della ex compagna e l’ha aggredita con un coltello mentre lei stringeva tra le braccia il bimbo di sette mesi e altri due figli piccoli piangevano disperati alla scena. Un 38enne di Pozzuoli è stato arrestato dai carabinieri. A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stato l’attuale compagno della donna, avvisato telefonicamente del pericolo proprio dalla donna. Quando hanno raggiunto l’appartamento, i carabinieri hanno dovuto sfondare la porta per entrare. Hanno trovato due bambini, di 5 e 9 anni, terrorizzati: erano a terra in lacrime. Sul pavimento tracce di sangue. In un’altra stanza i due ex l’uno di fronte all’altra. L’uomo aveva in mano un coltello da cucina e sta aggredendo la donna che aveva in braccio il bimbo di sette mesi. L’uomo è stato immediatamente disarmato e arrestato: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La vittima è stata ricoverata nell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno ma non è in pericolo di vita. I tre bambini - tutti figli dell’arrestato e della donna - stanno bene e sono stati affidati temporaneamente a parenti in attesa del ritorno della madre.(Ren)