Capodanno: Delmastro, sono allibito, non sapevo che Pozzolo fosse armato (2)

- Il sottosegretario ha pensato che fosse esploso un petardo: "E invece sento la moglie che dice 'ma allora non hai capito... era un colpo di pistola'. La mia scorta voleva che andassi via subito, ma io ho detto che volevo sapere cosa fosse successo al ragazzo e sincerarmi della sua situazione". "L'avevano messo - continua il racconto - sul tavolo al centro del salone. Era ferito alla gamba. Lui ha 31 anni. Mi ha detto che aveva vinto il premio come miglior operaio dell'anno e sperava di vincerlo di nuovo. E poi ha aggiunto: 'Mi dispiace per te che avrai dei casini e non eri neppure in sala'". Gliel'ha detto proprio lui: "Sì, io ho chiesto subito se avessero già chiamato la polizia, sono uscito e ho aspettato che venisse l'ambulanza. Poi sono arrivati carabinieri e polizia. Non so nulla della dinamica perché non ero presente quando è successo il fatto, e quando sono rientrato era già accaduto tutto". Pozzolo ammette che la pistola era sua, ma il colpo è partito accidentalmente e non è stato lui a sparare: "Se fossi stato in quel salone potrei dirlo, ma io lì non c'ero e non ho visto nulla". E' tuttavia quantomeno insolito che un deputato vada armato a una festa: "È una stranezza certo. Io sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì... Se l'avessi immaginato gli avrei detto di non venire", conclude Delmastro. (Rin)