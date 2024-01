Imprese: Danone cede due marchi statunitensi al fondo Platinum Equity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Danone, attivo nel settore dell'agroalimentare, ha annunciato la vendita al fondo di investimenti Platinum Equity dei due marchi statunitensi Horizon Organic e Wallaby, specializzati in prodotti caseari. "Nel quadro del nostro piano Renew Danone ci siamo impegnati ad una gestione attiva del portafoglio e ad una rotazione per le attività che non rappresentano più le nostre priorità di crescita e di creazione di valore", ha detto nel comunicato il direttore generale di Danone, Antoine de Saint-Affrique. La cessione consentirà al gruppo di concentrarsi su dei "marchi forti", continua il comunicato.(Frp)