Riforme: Ciriani, in primavera primo ok al premierato

21 luglio 2021

- E' stato un anno in trincea per Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento in un governo che è ricorso alla fiducia più di tutti: "Non ci divertiamo a metterla - spiega alla "Stampa" - ma ora vedo uno spiraglio di dialogo con le opposizioni". Ciriani, esponente di Fratelli d'Italia, chiude la porta ai lobbisti emersi con l'inchiesta su Tommaso Verdini e la socchiude al terzo mandato dei governatori: "Ma prima i sindaci". E fa delle previsioni sui prossimi appuntamenti parlamentari: "A febbraio l'ok alla ratifica dell'accordo con l'Albania e in primavera la prima lettura del premierato". Si apre l'anno delle Europee: Giorgia Meloni forse si candiderà: "Me lo auguro, come tutto il partito. So che le stiamo chiedendo un sacrificio. Deciderà lei". Le Europee possono alimentare la competizione interna: "Dopo le elezioni il governo uscirà rafforzato". Ma qualche scossone già si nota in questa fase: "Ognuno cerca di sventolare più forte le proprie bandiere. Niente di strano. La Lega fa la Lega. Noi in Europa apparteniamo a Ecr e sono sicuro che saremo centrali nel prossimo parlamento. Poi le alleanze si vedranno dopo il voto". Si vota anche per le amministrative. "Prima di discutere di mandati dei governatori che chiedono di guidare Regioni per 15 o 20 anni, bisognerebbe occuparsi della questione dei sindaci dei piccoli centri. Si parta da loro e poi si discuta dei presidenti di Regione. In ogni caso, non credo che possa essere un argomento da affrontare in fretta. Non se ne parlerà prima delle Europee. D'altronde, il limite ai mandati non è lì per caso, è stato pensato come contrappeso all'elezione diretta". (segue) (Rin)