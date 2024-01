Riforme: Ciriani, in primavera primo ok al premierato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure nella riforma del premierato, che prevede l'elezione diretta del capo del governo, non è previsto alcun limite ai mandati: "E infatti questo è uno degli aspetti su cui si potrà discutere, come tanti altri. Spero che si arrivi alla prima lettura entro la fine della primavera". Il testo - osserva il ministro - nasce come "una mediazione tra chi, come noi, ha sempre proposto un modello presidenziale e chi ha voluto difendere la tradizione parlamentare. I poteri del presidenti non sono stati toccati". Quanto alle inchieste di questi giorni, come quella che ha portato all'arresto di Tommaso Verdini: "Gli episodi contestati sono relativi, per quel che leggo, a governi precedenti. In ogni caso non c'è nessuna tolleranza rispetto a corrotti e corruttori. Siamo inflessibili. Sul Pnrr e grandi opere ci sono i controlli e questa vicenda dimostra che stanno funzionando. Non c'è margine per queste persone qui, non ci sono simpatie che tengano, per cricche e organizzazioni di questo tipo", conclude Ciriani. (Rin)