Violenza donne: L. Fontana, significativo il richiamo di Mattarella, amore non è possesso

- Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa l'ha colpito di più tra gli spunti del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Ho apprezzato in particolar modo il passaggio in cui si è rivolto ai ragazzi - dice Fontana - sottolineando l'importanza di non confondere l'amore con il possesso. II fatto che su questo si sia pronunciato il capo dello Stato, anche alla luce di drammatici eventi di cronaca, rappresenta un messaggio ancor più rilevante e significativo. L'amore è esattamente il contrario del possesso, è il donarsi agli altri ed essere capaci di sacrificarsi per l'altro, un concetto ormai desueto, ma fondamentale". Il presidente ha parlato della sfida dell'Intelligenza artificiale: "Sarà uno dei principali temi del G7 dei Parlamenti, che sarà presieduto dall'Italia e avrà luogo a settembre a Verona. La Camera vi è impegnata da diversi mesi, numerose sono state le audizioni e ringrazio la vicepresidente Ascani, che sta svolgendo un prezioso lavoro. Una nostra delegazione si è recentemente recata negli Stati Uniti per visitare le aziende leader. Penso che il fattore tempo sia molto importante in questo settore, la Camera deve farsi trovare pronta a legiferare per gestire i rischi e le potenzialità di questa innovazione con piena consapevolezza". (segue) (Rin)