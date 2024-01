Violenza donne: L. Fontana, significativo il richiamo di Mattarella, amore non è possesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha richiamato anche l'evasione fiscale che 'ostacola lo sviluppo' e riduce 'le risorse per la comune sicurezza sociale': "Occorre ricordare che l'evasione fiscale è un reato. Costringe chi paga le tasse, che sono tante, a pagarne di più, e costringe lo Stato, introitando meno risorse, a erogare meno servizi ai cittadini. Questo è inaccettabile". In merito, invece, alla 'composta pietà della gente di Cutro' richiamata da Mattarella, Fontana osserva che "è la solidarietà tipica degli italiani. Siamo un popolo accogliente, che non accetta le tragedie del mare. Anche per questo occorre contrastare l'immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani, che sono senza scrupoli, dando la possibilità alle persone che scappano dalle guerre di accedere a canali sicuri". Il presidente ha parlato delle difficoltà del sistema sanitario: "L'aumento dei costi per le spese sanitarie è direttamente correlato all'invecchiamento della popolazione. Un trend di lungo termine che porterà a ulteriori incrementi di spesa. Ad aggravare questa situazione vi è poi la difficoltà a reperire i medici. Un problema grave, l'efficienza della sanità è imprescindibile per uno Stato che vuole funzionare", conclude Fontana. (Rin)