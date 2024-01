Lavoro: Calderone, stop sussidi a pioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i nuovi strumenti che superano il Reddito di cittadinanza "stiamo cambiando paradigma: stop a sussidi a pioggia, ma sostegni concreti affinché i cittadini possano integrarsi nel mondo del lavoro. Potenzieremo la formazione, il programma Gol avrà un miliardo aggiuntivo per spingere le politiche attive, e andremo avanti sulle semplificazioni a favore di imprese e lavoratori. Al salario minimo legale preferiamo l'equa retribuzione attraverso il rafforzamento della contrattazione". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che traccia un bilancio delle misure avviate nell'anno passato e delle novità in arrivo, confermando come "obiettivo di legislatura, la riduzione strutturale del costo del lavoro, anche a vantaggio delle aziende". Da ieri, primo gennaio, si è chiusa l'esperienza del Reddito di cittadinanza: "Per la prima volta dopo molti anni, l'approccio al lavoro è cambiato. Si tratta di una rivoluzione culturale. Ci siamo ispirati alla Carta costituzionale, che non sancisce solo il diritto al lavoro di qualità e retribuito dignitosamente. Ma anche un dovere di partecipare alla crescita del Paese. Le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa affermano dunque la centralità del lavoro come strumento di partecipazione effettiva dei singoli alla comunità nazionale. E segnano l'attenzione dello Stato alle situazioni di fragilità e ai nuclei familiari". Secondo la ministra "lo Stato deve creare le condizioni perché i cittadini possano integrarsi nel mondo del lavoro indipendentemente da età, genere o provenienza territoriale; mentre chi ha oggettivo bisogno va sostenuto. Al sussidio senza via d'uscita preferiamo un accompagnamento al lavoro articolato e condiviso sul territorio, attraverso la formazione e l'aggiornamento che sono una priorità". Quanto all'assegno di inclusione: "Abbiamo già ricevuto oltre 400 mila domande. Con la conversione in legge del Dl 48/23 c'è stato anche un ampliamento della platea originaria di circa 120 mila nuclei, perché agli ex beneficiari del reddito di cittadinanza si aggiungeranno nuclei che hanno componenti svantaggiati, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Con questo ritmo di domande - ha concluso Calderone - riteniamo possibile centrare il target di iscritti (737.400 famiglie) nella prima decade gennaio". (Rin)