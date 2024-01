Usa: presidenziali 2024, Ramaswamy non parteciperà a primarie in Maine e Colorado (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono tuttavia buone probabilità che sull'esclusione di Trump dalle primarie repubblicane in Maine e Colorado sia chiamata a esprimersi la Corte suprema federale. Nel caso del Colorado i legali dell'ex presidente hanno già presentato ufficialmente ricorso il 28 dicembre. Se la Corte suprema decidesse di pronunciarsi sulla questione, ci vorranno settimane (se non mesi) prima di una conclusione definitiva della vicenda, e a quel punto il segretario di Stato del Colorado sarebbe costretto ad inserire nelle liste anche il nome di Trump. È probabile che lo stesso accada nel caso del Maine. L'eventuale decisione della Corte suprema federale avrebbe effetto su tutto il territorio degli Stati Uniti e non solo sui due Stati nei quali Trump è stato per ora escluso dalla partecipazione alle primarie. Secondo il "New York Times" per i giudici si tratterà del momento di massima esposizione politica dai tempi della disputa elettorale del 2000 tra l'allora candidato democratico Al Gore e il repubblicano George W. Bush, che sarebbe poi diventato presidente. Rispetto ad allora la Corte suprema è di tendenza più conservatrice, in particolare dopo la nomina di tre giudici durante la presidenza Trump. (Was)