Giappone: terremoto Ishikawa, 30 vittime confermate a Noto

- Le autorità del Giappone hanno confermato la morte di 30 persone a Noto, nella prefettura di Ishikawa, a seguito del devastante terremoto di magnitudo 7,6 che ha colpito ieri il Giappone centrale. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, e aumenta mentre proseguono le ricerche dei dispersi nei numerosi edifici abbattuti dal sisma. La prefettura ha fatto appello alla Legge per il soccorso in caso di calamità per 17 città e cittadine. A Wajima, una città di circa 30mila abitanti nella penisola di Noto, dove l’intensità della scossa ha superato quella del Grande terremoto di Kobe del 1995, crolli e danni strutturali hanno innescato ieri un vasto incendio nel centro cittadino. Almeno 15 delle vittime sinora accertate hanno perso la vita in questa città. Numerosi crolli sono stati confermati anche a Suzu, una cittadina di circa 14mila abitanti poco distante, dove sono morte almeno sei persone. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha convocato un gabinetto di emergenza e ha decretato l’evacuazione delle aree maggiormente colpite. Le autorità temono nuove scosse di forte intensità e ulteriori tsunami: secondo esperti consultati dai media giapponesi, il terremoto è conseguenza infatti di violenti movimenti delle faglie tettoniche. (segue) (Git)