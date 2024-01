Giappone: record di vendite nei centri commerciali grazie all’afflusso di turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’afflusso di turisti in Giappone, unito alla debolezza dello yen, ha portato le vendite nei centri commerciali del Paese a un valore record, nonostante il numero ancora relativamente basso di visitatori dalla Cina. Le vendite mensili esentasse hanno toccato la cifra record di 39,49 miliardi di yen (279 milioni di dollari) a novembre, secondo i dati pubblicati dalla Japan Department Stores Association. L’operatore di centri commerciali Takashimaya ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per l’anno fiscale che si concluderà a marzo, proprio grazie alla spesa dei turisti. Il gruppo prevede un utile netto di 30 miliardi di yen, in crescita del 7,8 per cento rispetto allo scorso anno fiscale.(Git)