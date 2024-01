Ucraina: attacco missilistico russo, nuove esplosioni a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso un nuovo attacco missilistico russo su tutto il territorio dell'Ucraina. Come riferisce il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko si sono verificate delle esplosioni nella capitale ucraina, in particolare "nel quartiere di Holosiv, dove il detrito di un missile è caduto in un parco" e nel distretto di Obolon. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva "Suspilne", inoltre, la Russia ha lanciato degli attacchi contro le regioni di Sumy, Kharkiv e Kirovohrad. In quest'ultima area amministrativa si registrano esplosioni in particolare nella città di Kropyvnytskyi. (Kiu)