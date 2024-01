Singapore: crescita Pil rallenta all'1,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Singapore è cresciuta dell'1,2 per cento l'anno scorso, secondo dati preliminari pubblicati oggi, evitando una recessione nel contesto di un rallentamento economico globale causato da tassi di interesse elevati. La crescita annuale del prodotto interno lordo è stata più lenta rispetto al 3,6 per cento registrato nel 2022, poiché l'economia dipendente dal commercio ha risentito della domanda più debole da parte dei principali partner commerciali come gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina. Nel periodo ottobre-dicembre, la crescita è stata del 2,8 per cento su base annua, accelerando rispetto all'espansione dell'1 per cento nel trimestre luglio-settembre, secondo il ministero del Commercio e dell'Industria. (Fim)