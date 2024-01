Corea del Sud: nel 2023 disavanzo commerciale di 18 miliardi di dollari con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un deficit commerciale di 18 miliardi di dollari con la Cina nel 2023, secondo i dati preliminari pubblicati ieri dal governo di Seul. La Corea del Sud non registrava una bilancia commerciale negativa con la prima economia asiatica da 31 anni a questa parte. Lo scorso anno le esportazioni coreane verso la Cina cono calate del 20 per cento su base annua a 124,8 miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno registrato un calo più contenuto, dell’8 per cento, attestandosi a 142,8 miliardi di dollari. Di contro, le esportazioni della Corea del Sud verso gli Stati Uniti sono aumentate del 5 per cento nel corso del 2023. Complessivamente, le esportazioni sudcoreane sono ammontate lo scorso anno a 632,7 miliardi di dollari, in calo del 7 per cento rispetto all’anno precedente. Le importazioni sono calate del 12 per cento a 642,7 miliardi di dollari.(Git)