Cina-Usa: messaggi di congratulazioni tra Xi e Biden per 45mo anniversario rapporti diplomatici

- I presidenti di Cina e Stati Uniti, rispettivamente Xi Jinping e Joe Biden, si sono scambiati ieri, primo gennaio, messaggi di congratulazioni per il 45mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La storia prova che “rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti sono la via giusta per andare d’accordo”, ha detto Xi, soffermandosi sui progressi registrati dalle relazioni bilaterali nonostante gli “alti e bassi” degli ultimi 45 anni. Il leader cinese si è detto pronto a collaborare con Biden per apportare ulteriori benefici ai rispettivi popoli e promuovere le cause dello sviluppo e della pace mondiale. (Cip)