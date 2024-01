Ucraina: Klitschko, dopo attacco russo diverse aree della città senza luce e acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiev, la capitale dell'Ucraina, sta subendo un massiccio attacco missilistico da parte delle Forze armate russe. Lo riferisce il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko secondo cui in diversi quartieri della città sono stati riscontrati danni alle infrastrutture elettriche e idriche. "Una parte delle infrastrutture e degli edifici residenziali in diversi quartieri della capitale sono senza corrente elettrica", si legge nel messaggio del sindaco. L'emittente televisiva "Suspilne" riferisce, inoltre, che parecchie aree della capitale sono senza forniture idriche. Inoltre, come riporta l'amministrazione militare cittadina di Kiev, a seguito dell'attacco missilistico, sono caduti dei detriti sul tetto di un edificio residenziale a più piani nel quartiere di Pechersk. Nel distretto di Obolon, un detrito di un missile è caduto nell'area di un magazzino. Altri resti di missili sono caduti nei quartieri di Sviatoshyn e di Holosiiv. (Kiu)