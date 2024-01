Giappone: terremoto Ishikawa, Taiwan pronta a fornire assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan si è detto pronto ad offrire al Giappone “tutta l’assistenza di cui avrà bisogno” dopo il devastante terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito ieri la costa occidentale del Paese. Taipei ha espresso la sua solidarietà all’Associazione per gli scambi Giappone-Taiwan, l’ambasciata de facto di Tokyo a Taiwan, anche in considerazione della “stretta amicizia” che accomuna le parti e “il sostegno a lungo termine” prestato dal Giappone al riconoscimento di Taiwan nella comunità internazionale. Preoccupazione per l’impatto del sisma è stata espressa anche dalla presidente Tsai Ing-wen, che ha auspicato un tempestivo ritorno alla normalità. Il terremoto si è verificato alle 16:10 (le 8:10 in Italia), investendo con particolare violenza la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, dove l’intensità della scossa ha raggiunto il livello 7 sulla scala sismica giapponese. La scossa è stata avvertita con forza lungo l’intera costa occidentale del Paese, che si affaccia sul Mar del Giappone, e in gran parte del territorio nazionale inclusa Tokyo. (Res)