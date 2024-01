Ucraina: attacco missilistico russo contro Kharkiv, almeno sei le persone ferite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, è stata oggetto di un massiccio attacco missilistico questa mattina che ha provocato diversi feriti. È quanto riferiscono il sindaco della città e il governatore regionale, Ihor Terekhov e Oleh Syniehubov, secondo cui almeno quattro missili avrebbero colpito la città provocando il ferimento di sei persone. “Ci sono stati diversi attacchi nel centro di Kharkiv, in alcune zone residenziali. È divampato un incendio e le squadre di soccorso sono arrivate sul posto”, ha detto Terekhov. "Attualmente i medici stanno soccorrendo sei persone ferite", ha aggiunto Syniehubov, secondo cui gli attacchi russi hanno preso di mira soprattutto “la parte centrale della città”. “Al momento non ci sono persone decedute. Le informazioni sono in aggiornamento. Ci sono danni a condomini e automobili. Sono divampati degli incendi", ha spiegato il governatore regionale. (Kiu)