Usa: presidenziali 2024 Trump in vantaggio su Biden tra gli elettori ispanici e i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump supera per popolarità il presidente democratico Joe Biden tra gli elettori ispanici e i giovani. E’ quanto emerge da un nuovo sondaggio realizzato dal quotidiano “Usa Today” e dalla Suffolk University. Il sondaggio attribuisce a Trump il sostegno del 39 per cento degli elettori ispanici, cinque punti percentuali in più di Biden. Per il presidente si tratta di un vero tracollo rispetto al 2020, quando aveva ottenuto il sostegno del 65 per cento degli elettori della minoranza ispanica. La popolarità dell’inquilino della Casa Bianca è calata anche tra i giovani: Trump gode ora del sostegno del 37 per cento degli elettori di età inferiore a 35 anni, mentre Biden è scivolato al 33 per cento. Nel 2020 – ricorda la stampa Usa – Biden aveva battuto il suo avversario repubblicano in questo segmento dell'elettorato con uno scarto di ben 24 punti percentuali, ma il presidente sconta ora l’insoddisfazione dei giovani progressisti, che vorrebbero azioni più decise e radicali contro il cambiamento climatico, sul fronte delle politiche di genere e sul diritto di voto, e che non approvano il sostengo militare a Israele. Il sondaggio rileva un sensibile calo della popolarità di Biden anche tra gli elettori afroamericani, storico bacino elettorale del Partito democratico: dall’87 per cento dei consensi nel 2020, il presidente è calato al 63 per cento.(Was)