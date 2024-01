Finanza: Bitcoin oltre 45mila dollari per la prima volta da aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bitcoin ha superato il prezzo unitario di 45mila dollari per la prima volta da aprile 2022, mentre la criptovaluta più nota e scambiata al mondo prosegue la sua corsa trainata dall’ottimismo per la possibile approvazione da parte delle autorità statunitensi di fondi spot basati su di essa. Oggi Bitcoin ha toccato il valore massimo da 21 mesi a questa parte, a 45.488 dollari. In rialzo dell’un per cento anche la criptovaluta Ethereum, che si è attestata oggi a 2.376 dollari.(Was)