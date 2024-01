Usa: presidenziali 2024, Ramaswamy non parteciperà a primarie in Maine e Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivek Ramaswamy, uno dei candidati del Partito repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti in vista delle elezioni programma a novembre, ha ribadito l’intenzione di disertare le primarie del partito in Manie e Colorado, i due Stati Usa che hanno deciso di vietare la partecipazione all’ex presidente Donald Trump, accusandolo di aver cospirato per sovvertire l’esito delle elezioni nel 2020. Intervistato dall’emittente televisiva “NewsNation”, Ramaswamy ha dichiarato che il suo obiettivo è “annullare” Maine e Colorado boicottando le elezioni in quegli Stati, in risposta alla loro decisione di rimuovere un candidato tramite mezzi giudiziari. “Non è una protesta. Sono una persona molto pratica. Penso sia profondamente incostituzionale e sbagliato per un singolo segretario di Stato, senza processo o procedure o nient’altro, decidere un giorno che Donald Trump non comparirà sulle schede. E’ sbagliato”, ha detto il candidato. “I candidati repubblicani possono fermare questa forma di interferenza elettorale (…) Se ogni repubblicano si rimuoverà, ciò annullerà Maine e Colorado”, ha detto Ramaswamy, il cui appello, però, è stato sinora ignorato dagli altri candidati repubblicani alla Casa Bianca. (segue) (Was)