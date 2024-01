Usa: presidenziali 2024, Ramaswamy non parteciperà a primarie in Maine e Colorado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un pronunciamento di 34 pagine, Bellows ha anche sostenuto che Trump "era consapevole della probabilità di violenza e almeno inizialmente ne ha sostenuto l'uso, dal momento che l'ha incoraggiata con retorica incendiaria e non ha preso tempestivamente provvedimenti per fermarla". "Le occasionali richieste del signor Trump ai manifestanti affinché agissero pacificamente e supportassero le forze dell'ordine non immunizzano le sue azioni", ha affermato la segretaria di Stato. "Una breve chiamata al rispetto della legge non cancella il comportamento nel corso di mesi. Il peso delle prove rende chiaro che il signor Trump era consapevole della miccia posta dal suo sforzo di delegittimare un'elezione democratica, e dalla scelta di accendere una miccia". (segue) (Was)