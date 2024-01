Fvg: assessore Infrastrutture, nel 2024 priorità per imprese è connessione Udine-Pordenone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valorizzazione e l’attrattività delle imprese del Friuli Venezia Giulia passa per gli investimenti sulle infrastrutture, soprattutto su quelle necessarie per collegare le province di Udine e Pordenone. Ne è convinta l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che concorda con la ricetta indicata pochi giorni fa dal presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, per rendere più appetibile il territorio regionale: semplificare i processi autorizzativi e investire sulle infrastrutture e la logistica. “Qualche settimana fa il ministro Ciriani ha dichiarato la stessa cosa, quindi siamo assolutamente su questa linea”, conferma a “Nova” Amirante. (segue) (Rin)