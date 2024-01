Fvg: assessore Infrastrutture, nel 2024 priorità per imprese è connessione Udine-Pordenone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli investimenti previsti per il 2024 sono tanti. Solo in pancia di Fvg Strade ci sono oltre 500 milioni di euro di opere, alcune già in fase di progettazione abbastanza avanzata”, ricorda l’assessore. La priorità resta mettere in comunicazione due tra i territori più attivi dal punto di vista imprenditoriale. “Quello che abbiamo riscontrato dalle analisi fatte recentemente dall’Università di Trieste è che le province di Udine e di Pordenone hanno bisogno di una connessione”, prosegue Amirante. “Sono le province in cui l’aspetto manifatturiero è particolarmente sviluppato e sono due territori che hanno bisogno di connessioni, per connettersi con il Veneto, con l’Austria e attraverso il sistema di porti e interporti con la Slovenia e con il resto del Mediterraneo”. (segue) (Rin)