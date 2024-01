Medio Oriente: la guerra a Gaza e le implicazioni regionali del conflitto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni gli attacchi israeliani e di Hezbollah si sono ulteriormente intensificati e lo sguardo dei principali negoziatori internazionali è rivolto verso nord nel tentativo di evitare che Israele invada il sud del Libano per respingere Hezbollah a nord del fiume Litani, come prevede la risoluzione 1701. Secondo i colloqui formali e informali in corso da settimane, Israele avrebbe dato a Hezbollah dalle 6 alle 8 settimane per ritirarsi a 10 chilometri dal confine israeliano. In questo contesto, il numero due di Hezbollah, Naim Qassem, ha minacciato che è "necessario far fronte comune contro la coalizione del male di Usa, Israele, Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania, con la coalizione del bene delle forze della resistenza anti-israeliana in Palestina, Libano, Iran, Yemen e Iraq", riferendosi alla coalizione a guida statunitense lanciata per fronteggiare gli attacchi dei miliziani sciiti filo-iraniani Houthi dallo Yemen verso le navi portacontainer e mercantili in transito nel Mar Rosso. (segue) (Res)