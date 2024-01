Medio Oriente: la guerra a Gaza e le implicazioni regionali del conflitto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene l’Iran dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas non abbia direttamente preso parte attiva, vale la pena ricordare che i gruppi armati affiliati a Teheran – Hezbollah e Houthi – stanno agendo a sostegno di Gaza. Inoltre, i gruppi della Resistenza attivi in Iraq hanno colpito obiettivi diplomatici e militari degli Stati Uniti. Nelle ultime settimane, i continui attacchi degli Houthi alle navi mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb e nel Mar Rosso hanno avuto ripercussioni su tutta l’economia globale. Le principali compagnie di spedizione marittima come Mærsk, Hapag-Lloyd, Msc e Yang Ming stanno abbandonando la rotta commerciale attraverso il Mar Rosso, deviando le loro flotte verso il Capo di Buona Speranza per motivi di sicurezza. È chiaro che la circumnavigazione dell’Africa rappresenti sia un aumento dei costi delle merci che ritardi nella consegna dei carichi e nel ritorno dei container nel sud-est asiatico (India e Cina). Gli attacchi degli Houthi hanno provocato anche un impatto sul transito nel Canale di Suez, da dove passa circa il 5 per cento del greggio mondiale, il 10 per cento dei prodotti petroliferi e l’8 per cento dei flussi marittimi di Gnl. Ancora una volta, la resilienza delle catene di approvvigionamento globali è messa alla prova, considerata anche la parallela crisi di siccità nella zona del Canale di Panama. (Res)