Sardegna: boom offerte di lavoro, ma crescono difficoltà di selezione

- In Sardegna nel 2023 è cresciuta di quasi il 10 per cento la ricerca di lavoratori. I numeri, elaborati da Unioncamere, parlano chiaro: sono ben 25.930 i posti di lavoro vacanti da dicembre a febbraio, segnando un aumento del 9,8 per cento. Questo incremento, se da un lato è alimentato dai contratti "natalizi" nel settore dei servizi, spedizioni e commercio, dall'altro rivela una carenza sempre più critica di personale specializzato. Una carenza che va ben oltre la richiesta di camerieri, cuochi e manager alberghieri. Tra luci e ombre, la Sardegna si trova di fronte a un bivio occupazionale. La ricerca di personale qualificato, infatti, è in crescita, ma la difficoltà nel trovare candidati adatti sfiora il 50 per cento. Un dato che sottolinea le sfide persistenti nel reclutare figure professionali specializzate. I contratti a tempo determinato sono la norma, rappresentando il 53,5 per cento del totale con oltre 188.000 unità, seguiti dai contratti a tempo indeterminato al 23,8 per cento (84.000 unità), secondo quanto riportato da Infocamere. Una situazione che evidenzia la mancanza di stabilità nel mercato del lavoro isolano. Le peculiarità della Sardegna, con la sua economia fortemente legata al turismo, portano le aziende a muoversi con anticipo per assicurarsi le risorse più qualificate. (segue) (Rsc)