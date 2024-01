Iraq: elezioni amministrative, la coalizione di governo ottiene la maggior parte dei seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati definitivi delle elezioni amministrative provinciali in Iraq, tenute per la prima volta in un decennio il 18 dicembre 2023, confermano la vittoria del Quadro di coordinamento sciita, il blocco più numeroso in parlamento e il principale sostenitore dell'attuale governo di Mohammed Shia al Sudani. Gli sciiti rappresentano circa il 60 per cento della popolazione irachena e si tratta di gran lunga della più importante comunità sciita del mondo arabo. Al contrario di quanto anticipato dai dati preliminari dei risultati elettorali, la coalizione di governo ha vinto anche nella provincia di Baghdad, dove era stata prevista una vittoria del partito a base confessionale sunnita Taqaddum dell'ex presidente del Parlamento iracheno, Mohammed al Halbousi (arrivato comunque secondo con otto seggi). Secondo quanto si apprende dai dati diffusi dalla Commissione elettorale dell'Iraq, l’affluenza complessiva è stata del 41 per cento, vale a dire 6,6 milioni su un totale di circa 17 milioni di iracheni aventi diritto al voto. (segue) (Res)