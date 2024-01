Iraq: elezioni amministrative, la coalizione di governo ottiene la maggior parte dei seggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli occhi di 87 osservatori internazionali, e 33 mila locali, sono stati puntati principalmente sulle province petrolifere settentrionali di Ninive e Kirkuk, oggetto di una lunga contesa tra la regione autonoma del Kurdistan iracheno e il governo di Baghdad. Secondo i dati annunciati dalla Commissione elettorale irachena, a Ninive il numero più alto di seggi (cinque) è stato ottenuto dalla lista civica dell'ex governatore Najm al Juburi, membro di una famiglia sunnita. Il Partito democratico del Kurdistan (Kdp) è stato il secondo più votato a Mosul, capoluogo della provincia. Significativo che un partito curdo ottenga un risultato del genere a Mosul, nota per la sua popolazione prevalentemente arabo-sunnita. Per quanto riguarda Kirkuk, invece, non si assisteva a questo tipo di elezioni da 18 anni. Qui, il maggior numero di voti è stato ottenuto dall'Unione patriottica del Kurdistan, formazione socialdemocratica e nazionalista alleata dell'attuale coalizione di governo. (segue) (Res)