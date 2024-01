Iraq: elezioni amministrative, la coalizione di governo ottiene la maggior parte dei seggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’annuncio dei risultati elettorali definitivi, Ahmed Nadhim al Rumaidh, candidato vincitore delle elezioni del consiglio provinciale di Dhi Qar, è stato arrestato con l'accusa di aver “ucciso un membro" delle forze di sicurezza all'inizio del 2023, secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza all'agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Al Rumaidh, membro della coalizione Nabni, aveva ricoperto in precedenza il ruolo di amministratore del distretto di Al Islah, sempre nella provincia di Dhi Qar. Le votazioni in Iraq si sono tenute in 15 governatorati iracheni, ad eccezione del Kurdistan iracheno, che contano una popolazione di 43 milioni di persone. I 17 milioni di elettori si sono diretti alle urne in 7.166 centri, per scegliere tra 6 mila candidati in competizione per 285 seggi in tutte le province del Paese. (Res)