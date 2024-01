Cultura: è festa a Roma nei primi giorni dell'anno, il cartellone degli eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Natale ormai alle spalle e reduce dalla notte di Capodanno, Roma accoglie turisti e romani che hanno la scelto la Capitale per la notte dell'ultimo dell'Anno e i primi giorni del 2024. Molteplici e variegate le proposte culturali in cartellone che sicuramente non scontenteranno i fruitori. Ad aprire è stato il concertone di capodanno al Circo Massimo che dopo la mezzanotte ed il brindisi è andato avanti con uno speciale DJ set. Al risveglio nel nuovo anno il sipario si alza sulla terza edizione di Roma Capodarte, il programma – interamente gratuito – di eventi culturali distribuiti su tutto il territorio cittadino che accompagnano l'intera giornata di festa con un fitto calendario di concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività per grandi e piccoli. Oltre 80 iniziative in circa 50 spazi tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, oltre alle biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l'occasione. E poi ancora piazze, vie, chiese pronte a prendere vita grazie a una festa diffusa su tutto il territorio cittadino. (segue) (Rer)