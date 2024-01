Cultura: è festa a Roma nei primi giorni dell'anno, il cartellone degli eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tante mostre da visitare nei Musei durante le festività si aggiungono come sempre al grande patrimonio di collezioni permanenti. Questa mattina in occasione della terza edizione di Roma Capodarte, i Musei e le aree archeologiche saranno aperti a ingresso gratuito per tutti con i seguenti orari: dalle 11.00 alle 20.00 Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma-Palazzo Braschi, Centrale Montemartini, Musei di Villa Torlonia (tranne Serra Moresca), Museo di Roma in Trastevere, Museo Civico di Zoologia, Galleria d’Arte Moderna; dalle 11.00 alle 16.00 Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica, Museo delle Mura, Museo di Casal de' Pazzi, Serra Moresca, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Villa di Massenzio, Area archeologica del Circo Massimo, Area Sacra di Largo Argentina; dalle 9.00 alle 16.30 Area Archeologica dei Fori Imperiali. Il Colosseo e molti altri siti del complesso del Parco archeologico sono aperti oggi in via straordinaria al pubblico. L'accesso sarà consentito dalle 8.30 alle 16.30, con l'ultimo ingresso alle 15.30. (segue) (Rer)