Cultura: è festa a Roma nei primi giorni dell'anno, il cartellone degli eventi (3)

- In occasione di questa apertura straordinaria sarà possibile visitare il Colosseo, il Foro Romano con il Museo allestito all'interno del complesso di Santa Maria Nova e il Palatino. Sarà possibile, inoltre, accedere alla Basilica di Santa Francesca Romana direttamente dall'interno del Parco, nei pressi dell'Arco di Tito. Ed ancora. Oggi a Roma sarà più "caldo" del solito. Torna la celebre Rome Parade che per l'edizione 2024 annuncia ancora più performer degli altri anni. Un'energia a corrente continua che si sprigionerà nel Tridente della Capitale, a partire dalle ore 15:00, con partenza da Piazza del Popolo per continuare a via del Corso, via Tomacelli, via dei Condotti, Piazza di Spagna e via del Babuino. Oltre alla Rome Parade, Destination Events ha in serbo una serie dei concerti nelle più suggestive basiliche di Roma ed il "Festival di Frascati" che vedrà l'ultimo giorno dell'anno sfilare in una formazione ridotta alcune delle band in programma a Roma. (Rer)