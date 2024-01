Corno d’Africa: dopo la siccità le inondazioni, la crisi umanitaria causata da El Nino flagella la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corno d'Africa sta affrontando una delle sue peggiori crisi umanitarie della sua storia, che sta mettendo a dura prova le operazioni di soccorso, con oltre due milioni di persone sfollate e centinaia di vite perse. Le recenti inondazioni, causate dal fenomeno El Nino, hanno colpito duramente in particolare la Somalia, l’Etiopia e il Kenya. La regione, già alle prese con la peggiore siccità degli ultimi quarant’anni, è da settimane flagellata da violente inondazioni che hanno costretto alla fuga centinaia di migliaia di persone. Oltre a causare un alto numero di vittime, le inondazioni hanno distrutto infrastrutture, case e terreni agricoli, compromettendo ulteriormente la già fragile sicurezza alimentare della regione. Il Paese più colpito è stata la Somalia. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), le forti piogge e le conseguenti inondazioni si sono estese a più aree della Somalia, con 36 distretti colpiti e un bilancio di almeno 110 morti. Si segnala inoltre un aumento significativo dei casi di colera e di malaria causati dalla contaminazione dell’acqua stagnante. In totale, più di 2,4 milioni di persone sono state colpite in qualche modo dalle inondazioni, e oltre un milione sono state sfollate dalle loro case. (segue) (Res)