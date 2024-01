Corno d’Africa: dopo la siccità le inondazioni, la crisi umanitaria causata da El Nino flagella la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non va meglio la situazione in Etiopia, dove oltre 760 mila persone sono state colpite da forti piogge, inondazioni e smottamenti che hanno interessato soprattutto le regioni meridionali e orientali del Paese, causando la morte di almeno 43 persone sono morte e lo sfollamento di altre 600 mila. Particolarmente colpita la Regione dei somali, dove si sono verificate inondazioni improvvise che hanno causato lo straripamento di alcuni fiumi, in particolare del Genale, che hanno provocato numerose vittime e ingenti danni, tra cui la distruzione di alcuni ponti sono crollati e il danneggiamento di molte strade. Finora, stimano le Nazioni Unite, solo l’8 per cento delle oltre 611 mila persone colpite nella regione sono state raggiunte dagli aiuti, mentre molte aree alluvionate rimangono inaccessibili e difficili da raggiungere a causa del danneggiamento delle infrastrutture. Fortemente colpito anche il distretto di Dasenech, nella regione dell’Etiopia meridionale, dove il 65 per cento del territorio è stato allagato, e quello di Oromia, dove sono state colpite più di 67 mila persone. Inondazioni diffuse hanno colpito anche 33 delle 47 contee del Kenya, in particolare nelle zone settentrionali e orientali, con oltre 7 mila ettari di terreni agricoli che sono stati distrutti e oltre 13 capi di bestiame rimasti uccisi. (segue) (Res)