Corno d’Africa: dopo la siccità le inondazioni, la crisi umanitaria causata da El Nino flagella la regione (3)

- A destare preoccupazione è soprattutto la situazione igienico-sanitaria, che l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha definito “molto preoccupante”. Centinaia di latrine comunali sono state danneggiate, mettendo le persone a rischio di malattie infettive, tra cui il colera. Inoltre, molte strade sono state danneggiate, con un impatto sull'accesso della popolazione a servizi prioritari come quello sanitario. I bisogni più immediati della popolazione sono cibo, ripari d'emergenza, set da cucina, coperte e altri beni di primo soccorso, acqua pulita e servizi igienici. Le famiglie che vivono in aree a rischio di inondazione hanno anche bisogno di un sostegno urgente per potersi trasferire in zone che si trovano più in alto. Inoltre, l’aumento dei prezzi alimentari, causato dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dalla distruzione dei raccolti, ha ulteriormente esacerbato la crisi alimentare. Le équipe di soccorso devono operare in un contesto di crescente insicurezza alimentare, in cui milioni di persone si trovano ora ad affrontare le conseguenze di una grave malnutrizione. Le inondazioni arrivano, peraltro, a pochi mesi dalla più lunga e grave siccità mai registrata nel Corno d’Africa, il cui impatto è ancora avvertito da milioni di persone nella regione. Secondo i dati dell’Ocha, la prolungata siccità nel Corno d'Africa ha lasciato 23,4 milioni di persone in grave insicurezza alimentare e 5,1 milioni di bambini in grave malnutrizione, mentre si stima che circa 2,7 milioni di persone siano state sfollate. La siccità ha avuto ripercussioni sulle condizioni del bestiame e ha decimato le mandrie, il che, a sua volta, ha frenato la produzione di bestiame. I successivi raccolti inferiori alla media, insieme agli elevati costi di produzione e di trasporto, hanno ridotto la produzione agricola locale. Tutto ciò ha portato a picchi dei prezzi alimentari che persistono ancora, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie e l’accesso a cibi ricchi di sostanze nutritive. (segue) (Res)