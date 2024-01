Corno d’Africa: dopo la siccità le inondazioni, la crisi umanitaria causata da El Nino flagella la regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le inondazioni degli ultimi mesi, a detta di molti esperti, sono causate dal fenomeno meteorologico noto come El Nino, che si verifica a causa del riscaldamento delle acque equatoriali dell’Oceano Pacifico e che può influenzare in modo significativo i modelli meteorologici globali. Questo fenomeno è strettamente legato al cambiamento climatico, poiché l’aumento della temperatura globale può intensificarsi e rendere più frequenti gli eventi ad esso legati. Questi eventi portano a condizioni meteorologiche estreme, come appunto siccità prolungate seguite da piogge intense, esacerbando la vulnerabilità di regioni sottosviluppate come il Corno d’Africa. Una situazione che ha fatto scattare l’allarme del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef), che di recente ha affermato che la vita di 45 milioni di bambini è a rischio a causa delle cattive condizioni di salute, malnutrizione, sfollamento e perdita di apprendimento causate dalle calamità legate a El Nino. I bisogni, si legge in un appello pubblicato a inizio dicembre, sono accresciuti dalle proiezioni che indicano una grande probabilità che le inondazioni perdureranno all'inizio del 2024 e che la siccità persisterà per gran parte del 2024. Si prevede che la forza di El Nino sia paragonabile ai sei eventi più forti registrati della storia, aumentando la probabilità di fenomeni meteorologici e climatici estremi. (Res)