Regno Unito: il 2024 sarà l’anno delle elezioni parlamentari, tra la crisi dei conservatori e il potenziale ritorno dei Laboristi al governo

- Il 2024 sarà con tutta probabilità un anno molto intenso per la politica britannica, in vista delle elezioni parlamentari che potrebbero segnare un ritorno al potere del Partito laborista dopo oltre un decennio. Prima della pausa parlamentare di Natale, il primo ministro Rishi Sunak ha confermato che le elezioni si terranno proprio quest'anno, nonostante il premier abbia il diritto legale di attendere fino a gennaio 2025. Le speranze di vittoria per il Partito sembrano tuttavia sempre più deboli. Non sembra avere successo il tentativo di Sunak di ribaltare le sorti dei conservatori dopo la disastrosa leadership della sua predecessora, Liz Truss, e le difficoltà incontrate dai Tories a partire dalla Brexit e proseguite durante la pandemia di Covid-19. Secondo un recente sondaggio, infatti, l’attuale primo ministro ha guidato il Paese durante un "anno di declino", portando a una "implosione" nel voto conservatore. Entrato a Downing Street con una popolarità considerevolmente maggiore rispetto al partito nel suo complesso, secondo un sondaggio di Ipsos Uk Sunak è ora visto sfavorevolmente dal 52 per cento degli elettori. All'inizio del 2023, solo il 39 per cento degli elettori aveva invece dichiarato di avere un'opinione sfavorevole nei confronti di Sunak, rispetto al 51 per cento che pensava la stessa cosa nei confronti del Partito conservatore. (segue) (Rel)