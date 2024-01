Regno Unito: il 2024 sarà l’anno delle elezioni parlamentari, tra la crisi dei conservatori e il potenziale ritorno dei Laboristi al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali risultati, che secondo il quotidiano "The Independent" segnano una "drammatica caduta in disgrazia" per il primo ministro, arrivano alla fine di due mesi difficili per Sunak e il suo partito. Dopo essersi presentato come il "candidato del cambiamento" alla conferenza dei Tories di inizio ottobre, Sunak ha improvvisamente nominato l'ex premier David Cameron come ministro degli Esteri, nel tentativo apparente di ristabilire l'ordine dopo il licenziamento dell'ex ministra dell'Interno, Suella Braverman, sostituita a sua volta da James Cleverly. All'origine della faida interna che ha costretto Sunak all'ennesimo rimpasto di governo c'è stata la disputa sulla legge per il trasferimento dei migranti illegali in Ruanda che, secondo il settimanale "The Economist" evidenzia come né il primo ministro né il Partito conservatore in sé possono fornire la necessaria stabilità al Paese. "Il dibattito sul Ruanda sta consumando l'ossigeno politico, impedendo al governo di fare cose più utili e dando al Partito laborista un percorso più facile di quanto meriterebbe" verso la vittoria, aveva osservato il settimanale. (segue) (Rel)