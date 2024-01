Regno Unito: il 2024 sarà l’anno delle elezioni parlamentari, tra la crisi dei conservatori e il potenziale ritorno dei Laboristi al governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aspettative del Partito laborista alle prossime elezioni sono ora effettivamente al livello più alto dal novembre del 2022. Secondo un sondaggio condotto da Redfield & Wilton Strategies, il 56 per cento degli elettori ritiene che un governo Labour sia il risultato più probabile qualora le elezioni nazionali del Regno Unito si tenessero entro sei mesi. Il leader dell’opposizione, Keir Starmer, si è reso artefice di una svolta centrista del partito, distanziandosi dalle posizioni più radicali del suo predecessore Jeremy Corbyn, responsabile della significativa sconfitta elettorale nel 2019. Lo scorso ottobre, durante la conferenza annuale del partito, Starmer aveva dichiarato: "Il Labour è cambiato. Non è più il partito della protesta, ma il partito che fa gli interessi del Paese". Sottolineando che "ciò che è rotto può essere aggiustato", in riferimento all'inflazione e alla bassa crescita economica, Starmer si è impegnato a costruire un Regno Unito "forte, stabile e sicuro". (segue) (Rel)